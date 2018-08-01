Глава Пензы подтвердил, что уходит в отставку ради должности главврача онкодиспансера Политика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что он досрочно сложит свои полномочия, чтобы занять должность главврача областного онкологического диспансера, которая стала вакантной после увольнения предыдущего руководителя Виталия Серебрякова, обвиняемого во взяточничестве.

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«Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в ближайшие годы данному медицинскому учреждению предстоит масштабная реконструкция», — говорится в комментарии Валерия Савельева, размещенном на официальном сайте пензенской гордумы в среду, 1 августа.

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В нем добавляется, что выведение системы лечения онкобольных на качественно новый уровень является одной из важнейших целей медицинского сообщества, к которому он всегда себя относил.

«Губернатор обозначил необходимость строительства новых корпусов онкобольницы, среди которых будет и хирургический. Реализацией всех этих задач вместе с сотрудниками онкодиспансера я и займусь на новом посту», — поясняется в комментарии.

Валерий Савельев выразил благодарность жителям и депутатам гордумы за совместную работу.

«Я по-прежнему буду являться депутатом округа №26 города Пензы и работать со своими избирателями», — уточнил он.

Планируется, что новый глава города Пензы будет избран на внеочередной сессии, которая состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2006–2015 годах Валерий Савельев работал главным врачом пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

23 декабря 2015 года избран на пост главы города Пензы. Его кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия».