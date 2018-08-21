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В Пензе обсудили предстоящие выборы депутатов гордумы

09:30 | 21.08.2018 | Политика

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Вопрос об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Пензенской городской думы рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, состоявшегося в минувший понедельник, 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В Пензе обсудили предстоящие выборы депутатов гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая по этой теме, заместитель главы города Иван Краснов отметил, что 25 депутатов гордумы седьмого созыва будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 мандатов распределят между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Также он проинформировал о предстоящем изменении границ избирательных округов.

«Избирательная комиссия муниципального образования определяет схему одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, перечень административно-территориальных единиц, муниципальных образований или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ», — напомнил заместитель главы города.

Он сообщил, что полномочия территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Пензы предлагается возложить на ТИК Октябрьского района: количество избирателей составляет 87 тыс. 570 и 145 тыс. 258 соответственно, при этом из 25 одномандатных округов девять находятся в Октябрьском районе.

В свою очередь глава Пензы Николай Тактаров отметил, что такое решение вполне обосновано, так как на Октябрьский район приходится более трети всех избирателей; к тому же, численность сотрудников комиссии увеличена, что обеспечит ее оперативную работу в будущем.

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