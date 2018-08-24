EN
14:40:45 Пятница, 24 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы вновь вошел в состав правления Союза российских городов

11:18 | 24.08.2018 | Политика

Печать

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов в качестве вице-президента организации по итогам очередного общего собрания, которое состоялось в Липецке в пятницу, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Пензы вновь вошел в состав правления Союза российских городов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В отличие от прошлого года, Виктор Кувайцев лично присутствовал на встрече.

Помимо вопроса о выборе руководящих органов союза, был рассмотрен еще ряд тем.

В частности, члены общественной организации подвели итоги деятельности и обсудили проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Союз российских городов создан как добровольное объединение крупных городов – столиц субъектов РФ 13 марта 1991 года.

В 2008 году была разработана и принята концепция «Города России — точки экономического роста и центры социального развития», в рамках которой осуществляется работа организации.

Загрузка...
Читайте также
В кузнецкую больницу поступил новый портативный аппарат для УЗИ Под Пензой 2 сентября пройдет фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций»
В Пензе в выходные автобусы №30 направят по улицам Калинина и Лермонтова В Пензенской области за полгода выявлено почти 700 коррупционных правонарушений
Около 50 тыс. рублей похищено с карты пензячки после переписки в соцсети В Заречном для отдыхающих у прудов приготовили мешки и перчатки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама