Мэр Пензы вновь вошел в состав правления Союза российских городов Политика

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов в качестве вице-президента организации по итогам очередного общего собрания, которое состоялось в Липецке в пятницу, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В отличие от прошлого года, Виктор Кувайцев лично присутствовал на встрече.

Помимо вопроса о выборе руководящих органов союза, был рассмотрен еще ряд тем.

В частности, члены общественной организации подвели итоги деятельности и обсудили проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Союз российских городов создан как добровольное объединение крупных городов – столиц субъектов РФ 13 марта 1991 года.

В 2008 году была разработана и принята концепция «Города России — точки экономического роста и центры социального развития», в рамках которой осуществляется работа организации.