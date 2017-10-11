Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов Общество

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов по итогам очередного общего собрания членов общественной организации, которое состоялось в Московской городской думе в среду, 11 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Переизбраны на новый срок генеральный директор Союза российских городов [глава муниципального округа Текстильщики в Москве ] Александра Игнатьева и президент организации [председатель Челябинской городской думы] Станислав Мошаров», — добавили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что на заседании обсуждались вопросы, связанные со стратегическим планированием на уровне муниципального образования, и другие актуальные темы.

Виктор Кувайцев на нем не присутствовал — в течение дня он, в частности, провел совещание, посвященное реконструкции стадиона «Зенит», и принял участие в личном приеме граждан советником президента РФ Сергеем Григоровым в режиме видеоконференцсвязи.