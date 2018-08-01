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Пензенский губернатор поручил изучить опыт Орловской области в сфере обращения с ТКО

12:20 | 01.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил членам рабочей группы, курирующей внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), изучить опыт Орловской области и других субъектов РФ в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пензенский губернатор поручил изучить опыт Орловской области в сфере обращения с ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом на какие именно практики, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо обратить внимание на его малой родине, не уточняется.

Вместе с тем в начале июня 2018 года Орловская область была названа в числе регионов, проваливших подготовку так называемой «мусорной реформы». По данным «РБК», в этом субъекте РФ, как и еще в пяти, на тот момент не были объявлены конкурсы по выбору региональных операторов.

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Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, к настоящему времени ситуация изменилась. Регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона стало ООО «УК «Зеленая роща», которое учреждено АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием.

В Пензенской области региональные операторы должны быть определены в четырех зонах. На данный момент процедура завершена в трех: в восточной и западной этот статус получило нижегородское ООО «Экопром», входящее в группу компаний «Мехуборка»; в южной — сердобское ООО «Вторма+».

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