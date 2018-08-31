Ивану Белозерцеву присвоено звание почетного гражданина Пензы Политика

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено губернатору Ивану Белозерцеву. Соответствующее решение принято в ходе 48-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 августа — примерно за две недели до 60-летия главы региона.

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Данный вопрос был рассмотрен первым.

Докладчиком по нему выступил Николай Тактаров, занявший пост главы Пензы менее месяца назад.

Он напомнил, что ранее врио председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов обратился с ходатайством, в котором предлагалось поощрить Ивана Белозерцева «за многолетнюю безупречную работу и выдающиеся заслуги перед городом Пензой и ее жителями».

Вопросов ни у кого из депутатов не возникло.

После этого слово взял мэр Виктор Кувайцев, который отметил большой вклад Ивана Белозерцева в развитие Пензы.

«Ни один объект, за последнее время построенный в нашем городе, он не обошел вниманием», — сказал глава администрации.

Он также высказал мнение о том, что Иван Белозерцев проявил себя как видный политик, выступив с рядом инициатив.

В качестве примера Виктор Кувайцев привел ситуацию, когда в 2017 году муниципальный долг приблизился к половине доходов бюджета, и по решению губернатора муниципалитету было выделено около 950 млн. рублей.

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В свою очередь глава фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров предположил, что его коллеги решили промолчать не потому, что им нечего сказать, а потому что «вопрос очевиден».

Он пояснил, что сам выступает «двумя руками за».

В числе прочих заслуг Ивана Белозерцева Жиганша Туктаров назвал вклад в строительство новой соборной мечети на проспекте Победы.

В итоге инициативу о присвоении губернатору звания «Почетный гражданин города Пензы» поддержали 29 депутатов из 30 присутствующих на сессии. При этом сведений о голосовавших против или воздержавшихся на информационном табло не было.

Принятое решение вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Сам Иван Белозерцев на сессии не присутствовал.

Также на ней не было депутатов от КПРФ.