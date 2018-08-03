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Николай Тактаров избран главой города Пензы

10:38 | 03.08.2018 | Политика

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Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Депутат гордумы шестого созыва от округа №21 Николай Тактаров, который на протяжении 17 лет — с 1999 по 2016 годы — являлся председателем облизбиркома, стал главой Пензы.

Николай Тактаров избран главой города Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе 47-й внеочередной сессии, на которой была принята досрочная отставка предыдущего главы города Валерия Савельева, кандидатуру Николай Тактарова предложил руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

Он напомнил, что ранее она была поддержана делегатами конференции реготделения партии, а затем — фракцией.

Других предложений по кандидатурам не последовало.

В продолжение обсуждения данного вопроса Владимир Мутовкин охарактеризовал Николая Тактарова как ответственного и принципиального человека, который находится в курсе дел.

В ходе тайного голосования, в котором приняли участие 26 депутатов, его кандидатура была поддержана единогласно.

Биография

Тактаров Николай Михайлович

Как отметил Николай Тактаров, решение было принято «слишком быстро», в связи с чем он не успел выучить текст присяги. В итоге он прочел его.

«Я осознаю, что вступаю в должность, которая кратно повышает мою ответственность за положение дел в городе и функционирование городской думы», — пояснил Николай Тактаров.

Он подчеркнул, что выступает за сотрудничество и отрицает соперничество.

«Вы знаете, с кем и по какому поводу», — многозначительно добавил вновь избранный глава Пензы.

Затем депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий как заместителя главы города.

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