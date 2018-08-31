Пензенский губернатор высказался о пикете против себя Политика

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, против которого перед зданием мэрии Пензы прошел пикет с участием оппозиционеров и дольщиков, развернувших флаги, плакаты и палатку с походным котелком, сложил собственное мнение о протестном мероприятии по увиденной фотографии.

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«С плакатиками сидят, значит, палатку там один товарищ разбил — я сегодня увидел на фотографии», — сказал глава региона в ходе 11-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 31 августа.

Он попросил председателя регионального правительства Николая Симонова сообщить о мерах, принятых на данный момент для решения проблемы обманутых дольщиков.

Однако прежде, чем тот начал говорить, Иван Белозерцев высказался о людях, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир.

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«Я читаю: «Жить негде», но мы же приняли закон Пензенской области еще несколько месяцев тому назад [21 июня 2018 года] — если негде жить, и у тебя нет квартиры, это не вторая квартира в этих [проблемных] жилых домах, пожалуйста, приходи, значит, снимай жилье, и мы из бюджета будем за государственные деньги оплачивать проживание вашей семьи. Но у нас, по-моему, только один или два человека заявились, как мне доложили», — отметил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, он проанализировал состояние дел по обманутым дольщикам и пришел к выводу, что «там есть граждане, у которых не одна квартира», а есть другое жилье, помимо приобретенной в проблемных объектах недвижимости.

«Они просто покупали для, так сказать, для себя, для будущего, может быть, для будущего своих детей», — сказал он, добавив, что «несмотря на эту ситуацию», «все равно нужно учитывать и этих граждан, и в целом достраивать дома».