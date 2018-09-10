В Пензе намечено создать «оппозиционный совет» при губернаторе — источник Политика

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Консультативный совет при губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве, в который предложено войти представителям несистемной оппозиции, планируется сформировать в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с итогами неформального мероприятия, состоявшегося в коворкинге «Клевер» 7 сентября, где активно обсуждался данный вопрос.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На встрече присутствовали несколько человек, которые имеют свое мнение и довольно-таки критический взгляд на происходящее в Пензенской области. Перед ними выступил Александр Иванович Кислов [проректор по связям со СМИ и спецпроектам Института регионального развития; автор и ведущий информационно-аналитической программы «Тема» на телеканале «Экспресс», входящем в одноименный прогубернаторский медиахолдинг]. Он сказал, что является советником губернатора на общественных началах, и озвучил идею по созданию такого совета. Суть ее, как можно было понять из мудреной речи Кислова, в том, чтобы собрать в одном месте для регулярных встреч с губернатором оппозиционно настроенных граждан, к которым в «желтодомовских» кругах на самом-то деле относятся с плохо скрываемым раздражением и даже пренебрежением», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что некоторые чиновники нередко таких людей называют маргиналами, изгоями, нерукопожатными «и далее по списку терминов в стиле пропагандиста Киселева», однако «на этот раз те же самые люди вдруг оказались теми, кто любит свой край, несет важные социальные функции, вскрывает острые проблемы, указывает на недоработки, и вот все это именно сейчас так важно для нынешней власти во главе с Белозерцевым».

Читайте также

Кампания за отставку Белозерцева на фоне пенсионной реформы попала в федеральный рейтинг

По словам источника, предложение Александра Кислова «было воспринято не без сарказма, но в целом нормально».

«Единственным, кто явно скептически отнесся этой идее был исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков. Он сказал, что подобные встречи проводились и при бывшем губернаторе Василии Бочкареве, но вместо диалога, которого ждали участники, почти всегда получался монолог, поэтому полезность таких встреч минимальна. Вероятно, что при Белозерцеве будет то же самое, даже, наверное, еще хуже, потому что Белозерцев, в отличие от Бочкарева, слушать критику, на мой взгляд, не умеет — он просто не готов воспринимать ее адекватно. А если все эти взаимные упреки, претензии с таких встреч будут транслироваться в соцсети — а это будет транслироваться, у меня нет в этом сомнений — антипиар Белозерцеву обеспечен», — подытожил собеседник агентства.