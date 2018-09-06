Кампания за отставку Белозерцева на фоне пенсионной реформы попала в федеральный рейтинг Политика

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Заявление «Левого фронта» о старте кампании за отставку губернатора Ивана Белозерцева, сделанное на фоне попытки оппозиции организовать референдум на тему повышения пенсионного возраста и фактического лишения КПРФ возможности зарегистрировать с этой целью региональную подгруппу инициативной группы, названо одним из негативных событий, повлиявших на рейтинг социально-политической устойчивости Пензенской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Петербургская политика» за август 2018 года.

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Также отрицательную роль сыграло начало суда по громкому уголовному делу, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

В числе позитивных событий эксперты назвали открытие группой компаний «Черкизово» в Пензенском районе первой свиноводческой площадки нового формата и переговоры Ивана Белозерцева с первым заместителем председателя правления Внешэкономбанка Николаем Цехомским на тему участия региона в проекте по созданию федеральной сети оптово-распределительных центров.

Кроме того, аналитики отметили тот факт, что Пензенская область поднялась с 50 на 47 место в рейтинге командных игровых видов спорта в России.

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Согласно представленным данным, рейтинг области в августе составил 7,8 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.