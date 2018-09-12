Диалог власти и общества есть, но надо еще активнее его строить — Белозерцев Политика

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что в регионе налажен диалог между властью и гражданским обществом, однако его необходимо укреплять.

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«Есть. Но надо еще активнее его строить — во дворы идти и членам правительства, и министрам, и главам муниципалитетов, не стесняясь», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

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По мнению главы региона, в Пензенской области много проблем, в том числе в сфере ЖКХ, и когда их не удается решить, «надо встречаться с людьми и объяснять почему».

Отвечая на вопрос о том, о чем он общался с жителями в последний раз, Иван Белозерцев рассказал о своем посещении дворов Пензы.

«Люди поднимали вопрос о благоустройстве территории. До этого была встреча в университете с молодежью. В районе спросили про слухи о расформировании больницы. Разные темы», — отметил губернатор.