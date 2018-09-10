Кислов заявил, что предложенный им «оппозиционный совет» будет не «при губернаторе» Политика

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Советник губернатора Пензенской области по информационной политике на общественных началах, проректор по связям со СМИ и спецпроектам Института регионального развития Александр Кислов, который также является автором и ведущим программы «Тема» на телеканале «Экспресс», отреагировал на публикацию ИА «PenzaNews» о планах по созданию так называемого «оппозиционного совета» и заявил, что предложенная им структура не подразумевает осуществление деятельности именно при руководителе субъекта федерации Иване Белозерцеве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тот совет, который я предложил, вовсе не «при губернаторе». Это общественное формирование должно иметь совершенно независимый статус. «При» уже есть, и эффект от него ничтожный», — пояснил Александр Кислов.

По его словам, в новую структуру должны войти как оппозиционеры — по одному от каждой партии, так и представители от «Единой России», а также «представители от средств массовой информации: независимых, зависимых и так далее».

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Александр Кислов отметил, что общественный совет предполагает работу в таком формате, как «встречи за круглым столом, как разговор напрямую», для участия в котором при необходимости могут быть приглашены профильные чиновники по обсуждаемой теме или даже руководитель области.

«Губернатор сказал: «Я тоже готов». Со мной в разговоре он сказал: «Да, я тоже готов. Если меня пригласят, я тоже буду разговаривать», — процитировал слова Ивана Белозерцева собеседник агентства.

На вопрос ИА «PenzaNews» о том, в связи с чем возникла идея создания такой общественной структуры, Александр Кислов заявил, что он «озабочен тем, что в обществе раскол».

По его мнению, «и во власти, и в среде оппозиции, и в «Единой России» [...] в основном хорошие, добрые люди, которые озабочены развитием региона, но они никак не могут найти общего языка по целому ряду вопросов».

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«И они вынуждены стучаться друг к другу. Один стучится через критические публикации, жесткие очень, так сказать, через средства массовой информации. Другой стучится, собирая толпы народа, так сказать, и крича: «Долой!», «В отставку!» и так далее. Третий стучится еще там каким-то [образом]. Например, [Сергей] Падалкин [координатор движения «Левый фронт» в Пензенской области]. Вот он стучится так: мы собираем подписи за отставку губернатора, а тех «изменников», которые вошли в группу по референдуму [о повышении пенсионного возраста], мы будем мазать фекалиями [их] дверные ручки. Вот меня вот это вот заботит. […] В итоге вопросы не решаются, которые действительно важны для общества. В итоге, так сказать, каждый гнет по себе: власть не признает, игнорирует этих; эти, так сказать, ругаются на левых, а левые ругаются на правых. Вот и все», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как за последние три года политическая ситуация в Пензенской области могла столь кардинально измениться, что представители оппозиции при проведении своих протестных мероприятий осознанно идут на нарушение закона, например, вывешивая на путепроводе 10-метровый баннер с проклятием в адрес «Единой России», или открыто требуют отставки губернатора Ивана Белозерцева, собирая подписи жителей, чего ранее не наблюдалось в принципе, Александр Кислов дал понять, что нынешняя региональная власть проявляет лояльность к оппозиции.

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«Я думаю, раньше не вешали баннеры, потому что за подобные выходки, за подобные акции прежняя власть во главе с незабвенным Василием Кузьмичем [Бочкаревым] просто отшибала голову. Власть была очень жесткая, мстительная и так далее. Эта власть добрая, мягкая, может быть, непоследовательная в чем-то. [...] Я, например, глубоко убежден в том, что области повезло с губернатором, вот сейчас повезло. Я, слава богу, их пережил не менее пяти человек. Я знаю каждого хорошо. И я знаю, я изучил достаточно хорошо Ивана Александровича [Белозерцева]. У него нет помощников, у него нет поддержки особой, общественной. Он нуждается очень в этом. Но главная задача в этом предложении [о создании общественного совета] не только ему помочь, а главная задача — найти общественный компромисс для того, чтобы обеспечить развитие региона позитивное», — пояснил собеседник агентства.

При этом Александр Кислов добавил, что не уверен в успехе новой структуры и в том, «что что-то получится», о чем, по его словам, он сказал и губернатору, и представителям оппозиции, с которыми встречался, однако «во всяком случае попробовать надо».