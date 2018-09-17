Пензенские коммунисты провели одиночные пикеты в поддержку товарищей из Приморья Политика

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Представители КПРФ и ЛКСМ провели в Пензе одиночные пикеты в знак протеста против ситуации в Приморье, где по итогам подсчета 95% голосов в рамках второго тура губернаторских выборов кандидат от Компартии России Андрей Ищенко выигрывал у врио главы региона, единоросса Андрея Тарасенко — 51,61% против 45,79%, а после обработки 99,1% бюллетеней стал уступать ему — 48,06% против 49,55%.

Фото: Kprfpenza.ru

Первый секретарь ленинского районного комитета КПРФ Александр Смирнов вышел к правительству Пензенской области с плакатом «Нам нужны выборы, а не фарс! Приморье, мы с тобой!»

В свою очередь первый секретарь пензенского обкома ЛКСМ Александр Рогожкин разместился у здания на улице Володарского, где находится избирательная комиссия региона. На его плакате виднелась надпись «Нет фальсификации в Приморье!»

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ, во время проведения одиночного пикета мимо лидера пензенских комсомольцев прошел председатель облизбиркома Александр Синюков, который никак не отреагировал на протестную акцию.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в Приморье состоялись. Вместе с тем, по ее словам, предстоит тщательно изучить все данные о якобы допущенных нарушениях: после этого будет приниматься решение относительно признания результатов выборов — в целом или по отдельным участкам.