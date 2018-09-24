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Пензенской области необходимо ведомство по делам молодежи — Андрей Сушков

11:06 | 24.09.2018 | Политика

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Ведомство по делам молодежи необходимо создать в Пензенской области. Такое мнение выразил председатель молодежного парламента при Законодательном собрании региона Андрей Сушков.

Пензенской области необходимо ведомство по делам молодежи — Андрей Сушков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подобные ведомства есть во многих субъектах [федерации]», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в ходе визита в Саратов, где между молодежными парламентами двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве.

Андрей Сушков добавил, что в Саратовской области успешно действует министерство молодежной политики.

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«Хотелось бы, конечно, чтобы данная структура появилась и в Пензенской области и была направлена на поддержку и реализацию молодежных инициатив», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2018 года аналогичную мысль высказал бывший депутат Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Семин, который выступил за создание в регионе ведомства по работе с молодежью и кадровому потенциалу.

Вместе с тем он отметил, что чиновникам «наплевать на такие долгосрочные вопросы», потому что многие из представителей власти в силу своего возраста просто «не доживут до результата этого ужаса, который создала современная система».

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