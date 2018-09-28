Комментируя акцию против единоросса, коммунист начал с темы транспорта, а закончил пенсиями Политика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин, комментируя проведенную комсомольцами акцию против депутата-единоросса от округа №4, генерального директора обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс» Андрея Фомина, фактически оправдал ее общей ситуацией в сфере пассажирских перевозок, после чего заявил о тяжелом положении простого народа и его возмущении пенсионной реформой.

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«Сейчас Андрей Владимирович [Фомин] обрушился с критикой в адрес КПРФ, в том числе применяя, на мой взгляд, не совсем корректные слова. Да, я скажу, что комсомольская организация является молодежным крылом нашей партии, но все свои политические акции они проводят, так сказать, самостоятельно, то есть не согласовывая с нами», — сказал Олег Шаляпин после слов Андрея Фомина о том, что на ступенях городской администрации некие молодые люди из комсомола выкрикивали непристойные лозунги, пытались совершить в отношении него оскорбительные действия и применить физическое воздействие, чего он не допустил.

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«Что касается сегодняшней акции, которая Вас якобы как бы оскорбила, это было их решение — решение, на мой взгляд, основанное на том, что в повестке дня сегодняшней сессии стоял вопрос об урезании, так сказать, поездок по картам для льготных категорий граждан», — отметил коммунист.

Олег Шаляпин предположил, что в целом сложившаяся ситуация стала следствием банкротства МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», инициатором которого были частные перевозчики.

«Сейчас все эти недостающие расходы на поездки пытаются, так сказать, содрать с простого народа. […] Сейчас народ у нас просто возмущен проведением этой пресловутой пенсионной реформы, сейчас затягивают пояса льготникам. Хватит издеваться над народом, господа!» — подчеркнул он.