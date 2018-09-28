Фомин не считает целесообразным требовать от СМИ опровержения «приписанных» ему слов Политика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Руководитель пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области Максим Фомин, попавший на второй рабочий день после назначения на этот пост в скандальную ситуацию из-за появившегося в сетевом СМИ должника Александра Тузова своего комментария, содержащего признаки клеветы в отношении главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина, сообщил, что не считает целесообразным требовать опровержения публикации с «приписанными» ему «не в том виде» словами.

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«Не считаю целесообразным требовать опровержения публикации, поскольку продолжение темы не является информированием граждан о работе органов власти», — говорится в ответе главы пресс-службы регионального парламента на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

При этом в нем прямо указывается на то, что разговор с Александром Тузовым, который «действительно имел место», носил частный характер, а «перспективы сотрудничества с какими-либо редакциями СМИ не обсуждались».

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«Мною [Александру Тузову] был дан утвердительный ответ на вопрос о том, были ли телефонные звонки в мой адрес от Полосина П.Н. и Маликова И.В.» — говорится в тексте.

В ответе Максима Фомина также отмечается, что пресс-служба Заксобрания Пензенской области «готова к взаимодействию со всеми представителями масс-медиа на принципах открытости, равенства, системности и профессионализма».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 сентября в СМИ появился комментарий Максима Фомина, в котором говорилось, что после распространенных в сети сведений о его назначении на пост руководителя пресс-службы регионального парламента ему начали звонить представители пензенских средств массовой информации, в том числе дважды — из редакции «PenzaNews».

Так, по его словам, один раз ему звонил Иван Маликов, президент ООО «ВолгаИнтерМедиа» [учредитель ИА «PenzaNews»]; а второй — главный редактор Павел Полосин, при этом якобы «оба высказывали желание зарабатывать деньги» на освещении деятельности Заксобрания.

На самом деле это не соответствует действительности.

В ходе состоявшейся в тот же день беседы с Павлом Полосиным Максим Фомин сообщил, что слова «приписаны» ему. На уточняющий вопрос о том, говорил ли он на самом деле эти слова, глава пресс-службы Заксобрания Пензенской области заявил, что «не в том виде».

Впоследствии Максиму Фомину по его же предложению был направлен официальный редакционный запрос. В нем содержалась просьба сообщить, планирует ли он опровергнуть слова, «приписанные» ему в комментарии, и если да, то когда, а если нет, то почему.

17 сентября о произошедшем инциденте с участием руководителя пресс-службы Максима Фомина был проинформирован председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.