Тузов получил от совета при полиции предупреждение за нецензурное выражение у УМВД Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, который 20 сентября нецензурно выразился у здания управления, где проходил одиночный пикет против него, получил предупреждение о недопустимости подобного поведения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава совещательного органа при полиции Глеб Синцов.

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По его словам, он, как и обещал ранее, в понедельник, 24 сентября, обсудил произошедший инцидент с двумя своими заместителями — с Ольгой Логвиной лично, а с Сергеем Казаковым, находившимся в командировке во Владимире, по телефону.

Он добавил, что также оперативно получил комментарий самого Александра Тузова по поводу этой ситуации, после чего повторно связался с членами совета.

«Он [Александр Тузов] объяснил это тем, что совет, на который он шел, в общем-то, был для него непростой [в повестке закрытого для СМИ заседания третьим стоял вопрос об его исключении из состава совещательного органа]. Он, как и любой, наверное, в данной ситуации сильно волновался. Но, увидев данный пикет с плакатами характерного содержания, он, безусловно, скажем так, был сильно взволнован всем этим. Эмоционально отреагировал, как он говорит, на провокацию, которая была в его сторону организована. Ну и допустил вот это вот высказывание, которое прозвучало », — кратко пересказал собеседник агентства объяснения, которые ему дал Александр Тузов.

«Со своими коллегами переговорив по этому поводу, мы решили, в общем-то, предупредить нашего уважаемого члена совета от подобных высказываний впредь воздерживаться — как цензурных, так и эмоциональных — независимо от того, на пороге он находится здания управления внутренних дел или в каком-то ином месте», — добавил Глеб Синцов.

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Он предположил, что в ближайшее время стороны конфликта — и Александр Тузов, и представители движения «Левый фронт» — будут очень эмоционально переживать «в плане последствий».

В частности, глава совета подтвердил, что ему известно о том, что в отношении Александра Тузова подано заявление в полицию по признакам двух административных правонарушений — «Мелкое хулиганство» и «Оскорбление», а также по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

«Я слежу за этими всеми вещами. Я верю, что и та, и другая сторона обратилась, так сказать, за законными [...] разъяснениями сложившейся ситуации. Совет, естественно, будет пристально смотреть за ходом и за итогом», — сказал он, указав, что следует дождаться, к какому заключению придут правоохранительные органы.

«По факту решения принятого будем как-то реагировать соответственно — в зависимости от решения», — заверил собеседник агентства, уточнив при этом, что в ходе разговора с Александром Тузовым вопрос о возможной подаче с его стороны встречного заявления на действия лиц, которые в момент инцидента находились у здания УМВД, не поднимался.

Глеб Синцов также отметил, что в целом ситуация, связанная с Александром Тузовым — не только сам инцидент около здания УМВД, но и ранее поступившие и рассмотренные на заседании обращения об его исключении из общественного совета, «очень эмоционально» и «определенным образом» действует на всех членов совещательного органа «независимо от того, какую кто там должность занимает».

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Он подчеркнул, что в Пензенской области существует более 20 общественных советов, но в последнее время пристальное внимание приковано именно к совету при полиции, причем не с точки зрения той реальной работы, которую уже не первый год выполняют его представители.

«Получается так, что об этом ни о чем никто не говорит, кроме членов совета, да и в каких-то отчетах фигурирует это, в протоколах, а вот об этой ситуации народ говорит с большим каким-то энтузиазмом, с искоркой в глазах и так далее. Конечно, нас это тревожит, безусловно», — пояснил глава общественного совета при региональном УМВД.

«Поэтому мы как-то пытаемся всю эту ситуацию разрешить, но разрешить так, чтобы ничьи интересы — повторяю, ничьи — в данном случае не были нарушены независимо от того, член это совета нашего или не член», — добавил он.