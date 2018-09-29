Появилось видео акции против депутата Фомина, которого закидали ненастоящими деньгами Политика

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Акция против гендиректора обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», депутата гордумы, члена «Единой России» Андрея Фомина, проведенная комсомольцами на крыльце здания мэрии Пензы 28 сентября, продлилась всего несколько секунд, при этом никакого нападения на народного избранника, о котором накануне сообщили некоторые СМИ, не было. Об этом свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, которая имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Судя по кадрам, Андрей Фомин подошел к главному входу со стороны парковки, а пятеро молодых людей уже ждали его на крыльце.

Как только депутат стал подниматься по ступеням, участники акции начали разбрасывать над его головой небольшие листки бумаги. Ранее лидер пензенских комсомольцев, член регионального молодежного парламента Александр Рогожкин сообщил, что это были билеты «Банка приколов», которые по своему виду напоминают настоящие деньги.

Сразу после начала «бумажной атаки» Андрей Фомин опустил голову и остановился. В это время молодые люди быстро спустились с крыльца и ушли прочь.

Когда кружащие в воздухе «купюры» упали на асфальт, народный избранник направился внутрь здания.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 сентября на 49-й очередной сессии Пензенской городской думы депутат от «Единой России», гендиректор обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс» Андрей Фомин заявил, что группа агрессивной молодежи провела против него хулиганскую акцию. По словам бизнесмена, ее участники выкрикивали непристойные лозунги, совершали оскорбительные действия и предприняли попытку «физического воздействия», которую он «не допустил», так как «навыки еще не потерял».

Позднее первый секретарь пензенского областного комитета ЛКСМ, член молодежного парламента региона Александр Рогожкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что в ходе акции несколько комсомольцев раскидали над головой депутата-транспортника билеты «Банка приколов» со словами: «Не хватает денег на льготы для нас? Так возьмите эти деньги!», при этом к Андрею Фомину «никто не подходил, угроз не высказывал — его никто даже не тронул пальцем».

В тот же день в доме молодежи в экстренном порядке была созвана пресс-конференция с участием представителей ряда общественных организаций, которые приняли резолюцию, осуждающую акцию против единоросса. Журналистов на нее пригласили выборочно. На мероприятии неоднократно проводилась аналогия между событиями в Пензе и на Украине, звучала фамилия заместителя председателя правительства области Василия Трохина, курирующего вопросы внутренней политики, а также слово «экстремизм». Помимо работников СМИ, на пресс-конференции присутствовал начальник департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олег Синенков, который старался не попадать в объективы видео- и фотокамер.