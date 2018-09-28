Собравшиеся в доме молодежи общественники осудили акцию против депутата Фомина Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Представители нескольких общественных организаций провели на базе дома молодежи в Пензе пресс-конференцию, в ходе которой осудили акцию комсомольцев, закидавших на крыльце мэрии депутата-единоросса Андрея Фомина закладками «Банка приколов», напоминающими настоящие деньги.

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Журналистов на мероприятие пригласили выборочно.

При этом в зале присутствовал начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков, который старался не попадать в объектив видео- и фотокамер.

Открыл пресс-конференцию руководитель реготделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Уважаемые друзья, сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы обсудить или, как бы сказать, осудить выходки некоторых наших гражданских «друзей», может быть, которые сегодня произошли у нас на площади перед городской администрацией, когда пока еще неизвестные люди напали, так сказать, попытались завязать драку с нашим депутатом городской думы, избранником от народа. Люди находились в масках, и, наверное, это еще раз говорит о том, что у нас, наверное, назревает какой-то, наверное, чуть ли не Майдан», — сказал он.

Юрий Краснов добавил, что только что «в соцсетях было уже точно сказано», что «это были так называемые комсомольцы».

После этого он зачитал резолюцию.

«Мы, собравшиеся, от лица членов наших организаций и объединений решительно осуждаем действия неустановленных лиц в отношении представителя Пензенской городской думы Андрея Фомина. В результате таких действий, которые могут квалифицироваться как экстремизм, дискредитируется институт общественного взаимодействия, нарушается общественный диалог. Мы решительно выражаем свой протест против недобросовестных методов ведения политической борьбы. Мы решительно требуем соблюдения порядка и законности в городе Пензе и Пензенской области», — говорится в резолюции.

В ней добавляется, что «основной причиной творящегося беззакония является объективный рост несдерживаемых амбиций, стремительно скатывающийся к радикализму, хулиганству и хамству».

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«Радикализм своими решениями разрушает перспективы развития общественных отношений, порождает вседозволенность, безнаказанность, которые в конечном итоге могут коснуться каждого пензенца. Обращаясь к организаторам этой аморальной акции, заявляем, что такое агрессивное поведение не делает им чести. Мы призываем соблюдать рамки общественного диалога, принятые в цивилизованном обществе, незамедлительно вернуться в правовое поле, прекратить продолжающиеся вспышки публичной агрессии в отношении представителей гражданского общества», — отмечается в тексте.

При этом, по данным независимого информационного агентства «PenzaNews», которому стало известно о созванной в экстренном порядке пресс-конференции от своих источников, из резолюции, которую изначально планировалось озвучить в СМИ, были вычеркнуты все упоминания о комсомоле и фраза про акции прямого действия.

Юрий Краснов выразил надежду на то, что данная акция не останется безнаказанной.

«Естественно, полиция, наверное, занимается, потому что было написано заявление», — сказал он, хотя ранее Андрей Фомин заявил, что решил не обращаться в правоохранительные органы.

«Ну, наверное, Фомин [написал]. Нет? Да? […] Наверное, кто-то написал. [...] Я не думаю, что его, это самое, не будут расследовать по-любому, полиция. Это хулиганство», — отметил глава реготделения «Боевого братства».

В ходе пресс-конференции неоднократно проводилась аналогия между событиями в Пензе и на Украине, звучала фамилия заместителя председателя правительства области Василия Трохина, курирующего вопросы внутренней политики, а также слово «экстремизм».