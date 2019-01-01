Вероятность замены губернатора в Пензенской области низкая — «Петербургская политика» Политика

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Представители фонда «Петербургская политика» оценили вероятность замены губернатора Пензенской области перед выборами в Пензенскую городскую думу, которые состоятся в 2019 году, как низкую. Это следует из аналитического комментария президента фонда Михаила Виноградова к рейтингу социально-политической устойчивости регионов, который обнародован в среду, 3 октября.

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В нем отмечается, что «в целом губернаторский корпус вышел ослабленным из единого дня голосования».

«Одним из сценариев остается проведение (возможно, в несколько этапов) дальнейшей ротации губернаторского корпуса, интерпретируемой как средство преодоления электоральной усталости. […] Вполне естественно, что первыми рискам ротации подвергаются главы регионов, у которых в 2019 году предстоят крупные избирательные кампании», — говорится в комментарии.

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Кроме того, по мнению Михаила Виноградова, значимым фактором, влияющим на управление рисками, будет оставаться пенсионная повестка.

«В течение сентября возрастала неопределенность относительно того, происходит ли у граждан накопление взрывоопасного потенциала (иллюстрацией чего стали проблемные вторые туры) или, наоборот, имеется угасание мобилизующего эффекта реформы, проявляющееся в том числе в снижении резонансности протестных акций по этой теме», — отметил президент фонда «Петербургская политика».

25 мая 2015 года врио губернатора Пензенской области был назначен Иван Белозерцев. 13 сентября того же года он победил на выборах главы региона, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%. 21 сентября Иван Белозерцев вступил в должность.