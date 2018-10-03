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Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за сентябрь

16:05 | 03.10.2018 | Политика

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за сентябрь 2018 года.

Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за сентябрь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К позитивным они отнесли запуск новой бумагоделательной машины на предприятии «Маяк-Техноцелл», анонсирование открытия второго в регионе специализированного сосудистого центра, а также начало работы двух сахарных заводов — земетчинского и бековского.

Кроме того, положительно на рейтинге сказалось принятие регионального закона, который с учетом пенсионной реформы предусматривает сохранение действующих мер соцподдержки женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

Помимо этого, авторы рейтинга учли тот факт, что Пензенская область заняла седьмое место среди регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Негативным событием, повлиявшим на позиции региона, назван митинг в Земетчино, участники которого выступили против ввоза в рабочий поселок твердых коммунальных отходов (ТКО) из других муниципальных образований западной зоны Пензенской области в рамках так называемой «мусорной реформы».

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В итоге рейтинг Пензенской области в сентябре составил 7,8 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

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