Эксперты оценили вероятность отставки Белозерцева с поста пензенского губернатора Политика

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил третий рейтинг политической устойчивости глав российских регионов, согласно результатам которого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев переместился в группу руководителей субъектов, у которых имеется риск отставки, в то время как в декабре 2017 года такая перспектива оценивалась как маловероятная.

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Как отмечается в пояснительной записке, анализ текущей обстановки проводился в условиях новой политической реальности, которая характеризуется снижением рейтинга власти и ростом антиистеблишментных настроений, а также обострением конкуренции за ресурсы между федеральными и региональными элитами.

По мнению экспертов, общее проседание результатов «Единой России» на прошедших в сентябре выборах и неудачи ряда ее кандидатов в губернаторы запускают новый раунд изменений в руководстве регионов.

Анализируя шансы действующих губернаторов сохранить за собой занимаемые должности, составители рейтинга оценили их по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка главы региона, тем больше вероятность, что он останется на своем посту.

Критерии с 1 по 6 являлись «бонусными» и прибавляли баллы губернаторам, а с 7 по 9 — «штрафными», то есть негативно влияли на конечную оценку.

После ранжирования руководителей субъектов РФ в зависимости от итоговой оценки было сформировано три группы: «зеленая» — более 13 баллов, отставка губернатора маловероятна; «желтая» — 13 и менее баллов, есть риск отставки; «красная» — 8 и менее баллов, высокая вероятность отставки.

Фото: Minchenko.ru

По первому критерию «Поддержка внутри «Политбюро 2.0» результат Ивана Белозерцева остался на уровне 4 баллов из 10 возможных; по второму — «Наличие у губернатора под управлением большого проекта» — у него по-прежнему 2 балла из пяти.

По третьему критерию — «Экономическая привлекательность региона» — значение тоже осталось неизменным: 3 балла из трех возможных. Это означает слабую привлекательность региона для элитных групп.

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По критерию «Окончание полномочий» количество баллов уменьшилось с 2 до 1. Это свидетельствует о том, что Иван Белозерцев провел на посту больше половины срока.

Как и раньше, по пятому критерию — «Наличие у губернатора уникального позиционирования» — глава Пензенской области получил единицу из 3 возможных баллов, что характеризует его как «губернатора-функционера», а по «Качеству политического менеджмента» сохранил 2 балла из трех, что говорит о стремлении придерживаться стандартной модели.

По «штрафным» показателям «Конфликты губернатора на федеральном уровне», «Конфликты губернатора на региональном уровне», а также «Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» у Ивана Белозерцева осталась оценка 0, несмотря на громкие уголовные дела в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина и замглавы Минлесхоза области Вячеслава Лебедева.