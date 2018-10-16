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Дмитрий Филяев освобожден от обязанностей члена пензенского облизбиркома

15:50 | 16.10.2018 | Политика

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Директор школы №58, секретарь обкома КПРФ по идеологии Дмитрий Филяев досрочно освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Дмитрий Филяев освобожден от обязанностей члена пензенского облизбиркома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» Дмитрий Филяев, соответствующая инициатива исходила от него самого и была согласована с партийным руководством, поскольку именно Компартия России в 2016 году предложила его кандидатуру для включения в состав избиркома.

«Я просто физически в связи с исполнением обязанностей директора школы не могу зачастую присутствовать на заседаниях избирательной комиссии», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что не хотел бы пропускать их, поскольку на них рассматриваются важные вопросы.

«Мы посчитали, что лучше, если партия направит более свободного по времени человека туда, который смог бы постоянно партийную позицию на заседаниях комиссии озвучивать», — сказал Дмитрий Филяев.

На вопрос о том, кто это будет, коммунист ответил, что не может назвать фамилию, так как, по его данным, официальное решение пока не принято.

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«На разной работе разные возможности и пути какие-то есть к приложению собственных сил. Когда я был на штатной основе в партии и был помощником депутата — это было одно, я больше занимался именно этим — избирательным процессом, выборами и так далее. Это был один функционал. А сейчас совмещать это вот именно с точки зрения физической нагрузки довольно трудно. Это рабочий момент и для меня, и для партии, и, я думаю, для избирательной комиссии в том числе», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», избирательная комиссия Пензенской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса.

Формирование осуществляется Законодательным собранием региона и губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, облизбиркома предыдущего состава и ЦИК России. При этом 7 членов назначаются региональным парламентом, а еще 7 — губернатором.

В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии, назначенного по представлению партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов в Госдуме либо в Законодательном собрании Пензенской области созыва, действующего на данный момент, вакантное место замещается по представлению той же политической силы.

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