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Пензенская делегация участвует в форуме сотрудничества регионов России и Узбекистана

12:30 | 18.10.2018 | Политика

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Ташкент, 18 октября 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в первом двухдневном форуме межрегионального сотрудничества регионов России и Узбекистана, который начал свою работу в Ташкенте в четверг, 18 октября.

Пензенская делегация участвует в форуме сотрудничества регионов России и Узбекистана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее возглавляет председатель правительства региона Николай Симонов.

Также в форуме участвуют его заместители Валерий Беспалов и Андрей Бурлаков, заместитель министра экономики региона Валерий Миронов, руководитель областной ассоциации промышленников Олег Шаповал, гендиректор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, председатель реготделения организации «Деловая Россия» Михаил Лисин, ректор ПГУ Александр Гуляков и представители бизнес-сообщества.

Как сообщает пресс-служба правительства области, представители двух стран обсудят вопросы сотрудничества в сфере создания совместных кластеров, цифровизации экономик и кооперации в сфере агропромышленного комплекса.

Также запланировано проведение заседания российско-узбекского делового совета и биржи контактов представителей деловых кругов и образовательного форума «Новые кадры — для новой экономики».

Планируется, что в мероприятиях форума примут участие президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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