EN
15:18:37 Суббота, 20 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор уехал в отпуск на Северный Кавказ

13:09 | 20.10.2018 | Политика

Печать

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в отпуске, выбрал в качестве места отдыха Северный Кавказ.

Пензенский губернатор уехал в отпуск на Северный Кавказ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В социальной сети Instagram глава региона разместил три фотографии пейзажей той местности — реки в ущелье, озера и гор.

«Короткий отпуск — только в России. Здесь больше, чем где бы то ни было, уникальных, потрясающих по своей красоте мест. Северный Кавказ завораживает», — прокомментировал он публикацию.

При этом ранее информация о том, что Иван Белозерцев ушел в отпуск, официально озвучена не была.

Вместе с тем, последние мероприятия с участием губернатора, о которых написано на сайте правительства Пензенской области, состоялись более недели назад — 12 октября. В тот день он провел встречу с президентом компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым и наградил победителей и призеров регионального конкурса «Лучший по профессии».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже брал отпуск. Он уезжал отдыхать в марте.

В соответствии с региональным законом «О губернаторе Пензенской области», главе субъекта федерации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней.

Загрузка...
Читайте также
Раскрыта кража кабеля со стройки в Арбеково На субботник в Кузнецке вышли более 4 тыс. человек — мэрия
В Пензе намечено выложить плиткой девять тротуаров в рамках проекта «БКД» Мошенник под видом следователя обманул жительницу Пензы и ее отца
В цехе лакировки в Пензе произошел пожар В парке «Комсомольский» в Пензе прошел субботник
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама