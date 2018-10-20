Пензенский губернатор уехал в отпуск на Северный Кавказ Политика

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в отпуске, выбрал в качестве места отдыха Северный Кавказ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В социальной сети Instagram глава региона разместил три фотографии пейзажей той местности — реки в ущелье, озера и гор.

«Короткий отпуск — только в России. Здесь больше, чем где бы то ни было, уникальных, потрясающих по своей красоте мест. Северный Кавказ завораживает», — прокомментировал он публикацию.

При этом ранее информация о том, что Иван Белозерцев ушел в отпуск, официально озвучена не была.

Вместе с тем, последние мероприятия с участием губернатора, о которых написано на сайте правительства Пензенской области, состоялись более недели назад — 12 октября. В тот день он провел встречу с президентом компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым и наградил победителей и призеров регионального конкурса «Лучший по профессии».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже брал отпуск. Он уезжал отдыхать в марте.

В соответствии с региональным законом «О губернаторе Пензенской области», главе субъекта федерации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней.