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В Пензе определили, кто будет работать в оставшихся без депутатов округах

17:17 | 26.10.2018 | Политика

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Глава Пензы и его заместители теперь смогут привлечь дополнительных помощников в случаях, если некоторые избирательные округа в силу различных обстоятельств остались без депутатов. Соответствующие изменения внесены в положение о помощниках депутатов гордумы в ходе 50-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

В Пензе определили, кто будет работать в оставшихся без депутатов округах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если у нас будут вакантные депутатские округа, то предлагается главе города и заместителям иметь дополнительных помощников. Дополнительных затрат не требуется, поскольку финансирование в пределах сметы Пензенской городской думы будет осуществляться», — пояснил заместитель главы Пензы Иван Краснов.

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В свою очередь глава города Николай Тактаров отметил, что необходимость внесения изменений обусловлена тем, что два округа — №23 и №7 — остались без народных избранников после досрочного прекращения полномочий двух депутатов от партии «Единая Россия»: гендиректора ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгия Тюрина, который приговорен к 4,5 годам колонии, и технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева.

«Чтобы работа велась с населением, с избирателями в отсутствие депутатов, такое решение принимаем», — сказал он.

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