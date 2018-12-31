Вышла первая серия сатирического мини-сериала о жизни пензенского губернатора Политика

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Первая серия сатирического мини-сериала о жизни губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подготовленная региональным отделением движения «Левый фронт», появилась на портале YouTube.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Фильм получил рабочее название «Жизнь картонного губернатора». Первая серия, общая продолжительность которой составляет чуть более 5 минут, называется «Губернатор уезжает». В качестве саундтрека выбрана песня Бориса Гребенщикова «Губернатор», в которой есть строчка: «Из центра, губернатор, пришел сигнал скормить тебя волкам».

Начинается видео с того, как активистка «Левого фронта» с картонной фигурой Ивана Белозерцева, у которого в руках находится табличка с надписью «Бордюр — mon amur!» («Бордюр — любовь моя!»), садится в центре Пензы в пассажирский автобус №54, чтобы добраться до аэропорта.

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По пути девушка общается с пассажирами, объясняя им, что хочет поехать в Орловскую область — на родину Ивана Белозерцева — и подыскать ему там работу. Однако в аэропорту активистка узнает, что прямых рейсов до Орла нет, после чего она вновь садится в автобус и едет обратно, рассказывая кондуктору о некоторых достижениях Пензенской области.

Комментируя выход первой серии, в региональном отделении «Левого фронта» отметили, что сценарий невольно подсказала пресс-секретарь губернатора и облправительства Дина Черемушкина.

«Она является автором ответа на вопрос редактора газеты «Новая альтернатива» Павла Арзамасцева, который он задавал Ивану Белозерцеву в ходе прямой линии. Журналист интересовался, пользуется ли губернатор общественным транспортом и каковы его впечатления? Дина Черемушкина сообщила, что «И.А. Белозерцев периодически пользуется общественным транспортом в городе Пензе». А почему бы и нет, подумали мы и отправились вместе с губернатором на остановку. [...] Не все же время ему ездить на черном «Mercedes» с мигалкой или на микроавтобусе «Volkswagen», — пояснили в реготделении.

Когда выйдет вторая серия мини-сериала «Жизнь картонного губернатора», а также чему она будет посвящена, создатели фильма пока не сообщают.