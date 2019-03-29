Николай Симонов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Политика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, глава областного правительства награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Наряду с Николаем Симоновым медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены более 30 человек из разных регионов страны. В их числе — как политические деятели, например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, так и представители рабочих профессий, в частности, электромонтер гайского горно-обогатительного комбината Оренбургской области Алексей Воробьев.

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Симонов Николай Петрович родился в Москве 7 ноября 1956 года.

В 1980 году окончил Университет дружбы народов по специальности «Инженер-механик и переводчик».

Трудовую деятельность начал на Харьковском турбинном заводе имени Кирова.

После срочной службы в Вооруженных силах работал в производственном объединении «Пенздизельмаш», где прошел путь от мастера участка до директора по экономике.

В 2004 году был избран генеральным директором ОАО «Пензадизельмаш».

С мая 2014 года по октябрь 2015 года работал генеральным директором ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод».

Избирался депутатом Пензенской городской думы четвертого и пятого созывов, а также Законодательного собрания региона пятого созыва.

Его полномочия как депутата регионального парламента были досрочно прекращены на сессии, состоявшейся 18 мая 2015 года. Впоследствии вакантный мандат был передан художественному руководителю драматического театра имени А.В. Луначарского, доверенному лицу президента России Сергею Казакову.

С 29 октября был врио заместителя председателя правительства Пензенской области.

20 ноября в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва депутаты единогласно дали согласие на назначение Николая Симонова председателем правительства региона. В итоге он занял эту должность во вновь сформированном губернатором Иваном Белозерцевым правительстве Пензенской области.

Награжден Орденом дружбы народов, памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга».