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Годовой доход сенатора Алексея Дмитриенко составил около 5,5 млн. рублей

09:10 | 13.04.2019 | Политика

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации – представителя от правительства Пензенской области Алексея Дмитриенко составил за 2018 год около 5,5 млн. рублей, его супруги — менее 246 тыс. рублей.

Годовой доход сенатора Алексея Дмитриенко составил около 5,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В собственности у сенатора находятся три квартиры площадью 72,6, 99,1 и 97 кв. метров, два машиноместа и автомобиль «BMW X5».

Его супруге принадлежат квартира площадью 36,6 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 79,6 кв. метра и автомашина «BMW X3».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Дмитриенко был наделен полномочиями сенатора в сентябре 2016 года. До этого он занимал должность генерального директора АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ).

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