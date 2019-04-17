Дело Виталия Серебрякова будет рассмотрено в закрытом режиме Криминал

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Судья Железнодорожного районного суда Пензы Марина Егорова удовлетворила ходатайство бывшего главного врача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, обвиняемого во взяточничестве, о рассмотрении дела в отношении него в закрытом режиме.

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«У нас по почте через приемную суда поступило от обвиняемого Серебрякова ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном разбирательстве. Данное ходатайство в прошлом судебном заседании обсуждению не подлежало ввиду отсутствия защитника», — напомнила она в ходе заседания в среду, 17 апреля.

После этого аналогичное ходатайство подал адвокат Виталия Серебрякова Алексей Потемин, попросив приобщить его к материалам дела.

Затем судья Марина Егорова озвучила основания, которые указаны в ходатайстве: в частности, то, что с Виталием Серебряковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Условия мотивации дачи таких показаний были продиктованы гарантией со стороны правоохранительных органов, что данное уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в соответствии главой 40.1 УПК РФ. [...] Рассмотрение данного уголовного дела в общем порядке судебного производства влечет за собой разглашение сведений, данных обвиняемым в рамках досудебного соглашения», — сказала Марина Егорова.

Судья добавила, что, по мнению защиты, открытое разбирательство может грозить близким Виталия Серебрякова опасностью со стороны лиц, которых он изобличил.

«Кроме того, указывает обвиняемый, в рамках рассмотрения данного уголовного дела будут оглашены персональные данные, медицинский диагноз и методы лечения двух пациентов», — сообщила она, после чего обратилась к сторонам, чтобы те высказали свою позицию по поводу заявленного ходатайства.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пензенской области Яна Дадонова как представитель гособвинения поддержала его. Она отметила, что предусмотренные на это законом основания имеются.

Сторона защиты свое ходатайство также поддержала. После этого судья сразу же озвучила постановление.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил на месте: ходатайства обвиняемого и его защитника удовлетворить, провести судебное разбирательство закрытое, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, поскольку действительно в связи с рассмотрением дела в общем порядке, поскольку прокуратура отказалась вносить представление о рассмотрении дела в особом порядке, в судебном заседании могут быть исследованы доказательства, изобличающие иных лиц, что может повлечь опасность для жизни и здоровья самого подсудимого», — сказала Марина Егорова.

Затем она попросила покинуть зал суда всех, кто не является участником дела.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков, занимая должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, получил две взятки. На следующий день стало известно, что он освобожден от занимаемой должности.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем она была заменена на более мягкую — домашний арест.

В августе должность главврача областного онкологического диспансера занял Валерий Савельев, который до этого являлся главой города Пензы, а еще раньше руководил психбольницей.



В начале марта 2019 года уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова поступило в суд. Первое заседание должно было состояться 3 апреля, однако его отложили из-за болезни адвоката подсудимого.

На протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).