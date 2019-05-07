Уволенный неделю назад Стрючков еще числится министром на сайте пензенского правительства Политика

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Владимир Стрючков, освободивший пост министра здравоохранения Пензенской области 29 апреля, спустя неделю все еще числится на сайте регионального правительства руководителем ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он указан как министр здравоохранения в разделе «Структура правительства Пензенской области».

Фотография Владимира Стрючкова размещена справа от снимка первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства региона Ларисы Рябихиной, которая курирует работу областного Минздрава.

Фото: Pnzreg.ru

В разделе «Органы власти» информация о бывшем министре также не удалена. Фамилия уволенного чиновника идет в списке второй после губернатора Ивана Белозерцева.

Кроме того, в телефонном справочнике по-прежнему указано, что должность главы Минздрава Пензенской области занимает Владимир Стрючков. Там же можно найти и биографию экс-министра.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с тем еще 1 мая пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила, что Владимир Стрючков покинул занимаемый пост. При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

Фото: Health.pnzreg.ru

Накануне ее фотография была размещена в соответствующем блоке на главной странице сайта регионального Минздрава с указанием новой должности — врио министра.

В телефонном справочнике Оксана Чижова по-прежнему числится заместителем главы ведомства. Ее биография на сайте министерства пока недоступна.