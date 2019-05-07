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Уволенный неделю назад Стрючков еще числится министром на сайте пензенского правительства

14:59 | 07.05.2019 | Политика

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Владимир Стрючков, освободивший пост министра здравоохранения Пензенской области 29 апреля, спустя неделю все еще числится на сайте регионального правительства руководителем ведомства.

Уволенный неделю назад Стрючков еще числится министром на сайте пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он указан как министр здравоохранения в разделе «Структура правительства Пензенской области».

Фотография Владимира Стрючкова размещена справа от снимка первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства региона Ларисы Рябихиной, которая курирует работу областного Минздрава.

Фото: Pnzreg.ru

В разделе «Органы власти» информация о бывшем министре также не удалена. Фамилия уволенного чиновника идет в списке второй после губернатора Ивана Белозерцева.

Кроме того, в телефонном справочнике по-прежнему указано, что должность главы Минздрава Пензенской области занимает Владимир Стрючков. Там же можно найти и биографию экс-министра.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с тем еще 1 мая пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила, что Владимир Стрючков покинул занимаемый пост. При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

Фото: Health.pnzreg.ru

Накануне ее фотография была размещена в соответствующем блоке на главной странице сайта регионального Минздрава с указанием новой должности — врио министра.

В телефонном справочнике Оксана Чижова по-прежнему числится заместителем главы ведомства. Ее биография на сайте министерства пока недоступна.

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