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Годовой доход депутата Бориса Кулагина достиг почти 188 млн. рублей

09:00 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, члена фракции «Единая Россия» Бориса Кулагина, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», составил за 2018 год около 188 млн. рублей.

Годовой доход депутата Бориса Кулагина достиг почти 188 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника по-прежнему находятся земельный участок площадью около 15 соток, жилой дом площадью более 485 кв. метров, два автомобиля «Lexus LX 570», «УАЗ Хантер» и прицеп.

Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой индустрии РФ. Он награжден почетной грамотой Госдумы России, почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», серебряной медалью Минсельхоза страны, почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области. Избирался депутатом регионального парламента третьего, четвертого и пятого созывов.

Доход Бориса Кулагина за 2017 год составлял свыше 52 млн. рублей, за 2016 — 70,8 млн. рублей, за 2015 — более 13 млн. рублей, за 2014 — почти 35 млн. рублей, за 2013 — около 42 млн. рублей, за 2012 — примерно 32 млн. рублей, за 2011 — около 24 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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