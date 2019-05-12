Годовой доход депутата Бориса Кулагина достиг почти 188 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, члена фракции «Единая Россия» Бориса Кулагина, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», составил за 2018 год около 188 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника по-прежнему находятся земельный участок площадью около 15 соток, жилой дом площадью более 485 кв. метров, два автомобиля «Lexus LX 570», «УАЗ Хантер» и прицеп.

Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой индустрии РФ. Он награжден почетной грамотой Госдумы России, почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», серебряной медалью Минсельхоза страны, почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области. Избирался депутатом регионального парламента третьего, четвертого и пятого созывов.

Доход Бориса Кулагина за 2017 год составлял свыше 52 млн. рублей, за 2016 — 70,8 млн. рублей, за 2015 — более 13 млн. рублей, за 2014 — почти 35 млн. рублей, за 2013 — около 42 млн. рублей, за 2012 — примерно 32 млн. рублей, за 2011 — около 24 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.