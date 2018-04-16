Годовой доход депутата Бориса Кулагина превысил 52 млн. рублей Политика

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, члена фракции «Единая Россия» Бориса Кулагина, который также является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», составил за 2017 год более 52 млн. рублей, в то время как годом ранее он достигал почти 71 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника по-прежнему находятся земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров, жилой дом площадью более 485 кв. метров, два автомобиля «Lexus LX 570», «УАЗ Хантер» и прицеп.

Кроме того, депутат пользуется квартирой площадью более 85 кв. метров.

При этом из декларации исчез прицеп самосвальный, которым Борис Кулагин владел в 2016 году.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.