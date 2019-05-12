Годовой доход депутата Дмитрия Петрова составил более 23 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №14, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Петрова, который является генеральным директором ООО «Иссинский комбинат строительных материалов», составил за 2018 год более 23 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник владеет четырьмя земельными участками общей площадью около 3 га, а также по 1/2 доли трех земельных участков площадью примерно 2 га, 2,6 га и более 1,2 га, двумя жилыми домами общей площадью около 254 кв. метров, квартирой площадью почти 60 кв. метров, фундаментом здания стоянки площадью 1,9 тыс. кв. метров, шестью нежилыми помещениями общей площадью 527 кв. метров, двумя гаражами общей площадью 141 кв. метр, тремя легковыми автомобилями и двумя автоприцепами.

Супруга Дмитрия Петрова задекларировала доход в размере около 4,9 млн. рублей.

У нее в собственности имеются три нежилых здания общей площадью 136 кв. метров, 1/653 доли земельного участка площадью 1,5 тыс. га, земельный участок площадью 25 соток и жилой дом площадью около 43 кв. метров.

Дмитрий Петров удостоен благодарности председателя Совета Федерации и почетной грамоты верхней палаты российского парламента.

Он избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва.

Доход Дмитрия Петрова за 2017 год составлял более 26 млн. рублей, за 2016 — 10,6 млн. рублей, за 2015 — 4,9 млн. рублей, за 2014 — 2,8 млн. рублей, за 2013 — около 2,4 млн. рублей, за 2012 — около 1,9 млн. рублей.

Читайте также

Белозерцев предложил «Иссинскому КСМ» подключиться к проекту с федеральным финансированием

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.