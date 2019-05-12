Годовой доход депутата Игоря Борисова составил около 18 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №15, члена фракции «Единая Россия» Игоря Борисова, который является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», АО «Газпром газораспределение Пенза», АО «Метан» и одним из учредителей ООО «Протезно-ортопедический центр», составил за 2018 год почти 18 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему принадлежат два земельных участка общей площадью более 50 соток, по 2/5 доли трех земельных участков площадью примерно по 50 соток каждый, 50/100 доли земельного участка площадью 20 соток, два жилых дома общей площадью более 225 кв. метров, 1/2 доли жилого дома площадью почти 700 кв. метров, 2/5 доли жилого дома площадью около 181 кв. метра, а также по 2/5 доли двух нежилых зданий площадью чуть более 23 кв. метров и около 80 кв. метров.

Доход супруги Игоря Борисова составил около 8,6 млн. рублей.

У нее в собственности имеются два земельных участка общей площадью около 77 соток, 1/2 доли земельного участка площадью 6 соток, 1/2 доли нежилого здания площадью 1,4 тыс. кв. метров, нежилое здание площадью почти 159 кв. метров, три нежилых помещения общей площадью более 541 кв. метра и автомобиль «Toyota RAV4».

Депутат имеет благодарность министерства энергетики России, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Доход Игоря Борисова за 2017 год составлял около 18 млн. рублей.

Читайте также

Игорь Комаров вручил госнаграды Валерию Жерикову и Игорю Борисову

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.