Годовой доход депутата Игоря Борисова составил около 18 млн. рублей Политика

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №15, члена фракции «Единая Россия» Игоря Борисова, который также является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», АО «Газпром газораспределение Пенза», АО «Метан» и одним из учредителей ООО «Протезно-ортопедический центр», составил за 2017 год 17,6 млн. рублей.

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Ему принадлежат два земельных участка общей площадью 50 соток, по 2/5 доли трех земельных участков площадью примерно по 50 соток каждый, 50/100 доли земельного участка площадью 20 соток, два жилых дома общей площадью 225 кв. метров, 1/2 доли жилого дома площадью почти 700 кв. метров, 2/5 доли жилого дома площадью около 181 кв. метра, а также по 2/5 доли двух нежилых зданий площадью чуть более 23 и около 80 кв. метров.

Доход супруги Игоря Борисова составил около 5,4 млн. рублей.

У нее в собственности имеются два земельных участка общей площадью около 80 соток, 1/2 доли земельного участка площадью 6 соток, квартира площадью более 87 кв. метров, 1/2 доли нежилого здания площадью 1,4 тыс. кв. метров, нежилое здание площадью почти 159 кв. метров, три нежилых помещения общей площадью более 541 кв. метра и автомобиль «Toyota RAV4».

Кроме того, жена Игоря Борисова арендует земельный участок площадью 187 кв. метров. Также у нее в пользовании находятся земельный участок площадью более 20 соток и жилой дом площадью около 700 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.