Годовой доход депутата Федора Тощева превысил 6 млн. рублей Политика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №6, члена фракции «Единая Россия» Федора Тощева, который является советником генерального директора ООО «24 этаж», превысил за 2017 год 6,1 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял около 410 тыс. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народному избраннику принадлежит 1/2 доли квартиры площадью около 73 кв. метров, а в пользовании у него находятся жилой дом площадью около 774 кв. метров и земельный участок площадью 15 соток.

Доход супруги Федора Тощева также вырос — с 84 тыс. рублей в 2016 году до более чем 1 млн. рублей в 2017-м.

Она по-прежнему владеет квартирой площадью почти 40 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью около 73 кв. метров и мотовездеходом. Кроме того, в ее декларации появился автомобиль «Toyota Tundra».

Помимо этого, в пользовании у жены депутата находятся жилой дом площадью около 774 кв. метров и земельный участок площадью 15 соток. Эти же объекты недвижимости и квартира площадью около 73 кв. метров находятся в пользовании у двух несовершеннолетних дочерей Федора Тощева.

Читайте также

Пензенский депутат Тощев с годовым доходом 172 млн. рублей оказался безработным банкротом

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.