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Вторую очередь ЖК «Райки» достроят в течение года при наличии финансирования

18:27 | 18.04.2019 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Вторая очередь ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе, за достройку которой после банкротства ОАО «Пензастрой» взялось ООО «Пенза-Стройком», будет завершена в течение года при наличии финансирования. Об этом сообщил представитель компании Федор Тощев в ходе выездного совещания на объекте в четверг, 18 апреля.

Вторую очередь ЖК «Райки» достроят в течение года при наличии финансирования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Экспертизы по проекту нет, потому что заказывал управляющий «Пензастроя» [Венера Аминова]», — сказал он.

Комментируя недостаточно высокие темпы работ, Федор Тощев отметил, что компания не располагает такими ресурсами, чтобы завершить проблемный объект моментально.

«Вот шесть этажей в натуральном выражении. Еще пять этажей и техэтаж мы планируем [возвести] в июле. […] По графику в августе должны закончить кладку», — пояснил он.

При этом точный срок завершения стройки представитель компании «Пенза-Стройком» не назвал.

«Если финансирование будет, в течение года мы должны построить», — сказал Федор Тощев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 апреля 2018 года ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе был включен в реестр проблемных объектов. В июне компания «Пензастрой», начинавшая его возводить, была признана банкротом.

Осенью, согласно достигнутым договоренностям с правительством Пензенской области, ООО «Пенза-Стройком» взялось за достройку второй очереди ЖК «Райки». Предполагается, что в рамках регионального закона подрядчику будут предоставлены субсидии.

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