Годовой доход депутата Михаила Дралина составил более 6,3 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Михаила Дралина, избранного по единому округу в составе региональной группы №15, который является председателем правления ПАО «Банк «Кузнецкий», составил за 2018 год более 6,3 млн. рублей.

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Ему принадлежат 1484/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, 217/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, мотоцикл «Yamaha FZ6-S S2», снегоболотоход и прицеп.

Доход супруги Михаила Дралина составил свыше 1,1 млн. рублей.

Она владеет двумя земельными участками общей площадью более 6 соток, жилым домом площадью около 472 кв. метров, гаражом площадью примерно 19 кв. метров и автомобилем «Audi Q5».

Один из двоих несовершеннолетних детей депутата получил в прошлом году доход в размере более 14 тыс. рублей.

Михаил Дралин избирался депутатом Госсовета Удмуртии третьего созыва и депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен почетных знаков «Заслуженный финансист Пензенской области», «За благотворительность и меценатство» и других наград.

Доход Михаила Дралина за 2017 год составлял более 13 млн. рублей, за 2016 — более 6 млн. рублей, за 2015 — 19,6 млн. рублей, за 2014 — более 7 млн. рублей, за 2013 — около 6,8 млн. рублей, за 2012 — 7,3 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.