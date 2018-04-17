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Годовой доход депутата Михаила Дралина превысил 13 млн. рублей

19:07 | 17.04.2018 | Политика

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Михаила Дралина, избранного по единому округу в составе региональной группы №15, который также является председателем правления ПАО «Банк «Кузнецкий», превысил за 2017 год 13 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял лишь более 6 млн. рублей.

Годовой доход депутата Михаила Дралина превысил 13 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему принадлежат 1484/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, 217/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, мотоцикл «Yamaha FZ6-S S2», снегоболотоход и прицеп.

В пользовании у народного избранника находятся два земельных участка общей площадью около 16 соток и жилой дом площадью около 472 кв. метров.

Доход супруги Михаила Дралина также вырос — примерно с 1 млн. рублей до почти 2,9 млн. рублей.

Она владеет двумя земельными участками общей площадью более 6 соток, жилым домом площадью около 472 кв. метров, гаражом площадью примерно 19 кв. метров и автомобилем «Audi Q5». В пользовании у нее, а также у трех несовершеннолетних дочерей, находится квартира площадью около 149 кв. метров.

Помимо этого, в пользовании у каждой из дочерей имеются жилой дом площадью около 472 кв. метров и земельный участок площадью 6 соток.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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