Годовой доход депутата Михаила Дралина превысил 13 млн. рублей Политика

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Михаила Дралина, избранного по единому округу в составе региональной группы №15, который также является председателем правления ПАО «Банк «Кузнецкий», превысил за 2017 год 13 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял лишь более 6 млн. рублей.

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Ему принадлежат 1484/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, 217/5400 доли двух жилых домов площадью 171,5 кв. метра, мотоцикл «Yamaha FZ6-S S2», снегоболотоход и прицеп.

В пользовании у народного избранника находятся два земельных участка общей площадью около 16 соток и жилой дом площадью около 472 кв. метров.

Доход супруги Михаила Дралина также вырос — примерно с 1 млн. рублей до почти 2,9 млн. рублей.

Она владеет двумя земельными участками общей площадью более 6 соток, жилым домом площадью около 472 кв. метров, гаражом площадью примерно 19 кв. метров и автомобилем «Audi Q5». В пользовании у нее, а также у трех несовершеннолетних дочерей, находится квартира площадью около 149 кв. метров.

Помимо этого, в пользовании у каждой из дочерей имеются жилой дом площадью около 472 кв. метров и земельный участок площадью 6 соток.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.