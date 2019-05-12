Годовой доход депутата Михаила Лисина составил около 4,2 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №2 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Михаила Лисина, который является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и гендиректором ООО «Электра», составил за 2018 год около 4,2 млн. рублей.

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Ему принадлежат три земельных участка общей площадью почти 15 соток, жилой дом площадью примерно 261 кв. метр, жилое строение площадью около 21 кв. метра и три гаража общей площадью свыше 477 кв. метров.

Супруга депутата за год получила доход в размере около 381 тыс. рублей. Она владеет нежилым помещением площадью около 58 кв. метров и автомобилем «BMW X6 xDrive35i».

У двоих несовершеннолетних детей доходов и собственности нет.

Михаил Лисин награжден орденом Святого князя Александра Невского III степени, почетными грамотами губернатора и регионального парламента.

Его доход за 2017 год составлял чуть более 143 тыс. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.