Годовой доход депутата Георгия Камнева превысил 3,6 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции КПРФ Георгия Камнева, который был избран по партийному списку и осуществляет полномочия главы комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе, составил за 2018 год более 3,6 млн. рублей.

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Его супруга получила доход в размере около 2,2 млн. рублей.

Согласно представленным сведениям, ни у Георгия Камнева, ни у его жены объектов движимого и недвижимого имущества в собственности нет.

Каждому из троих несовершеннолетних детей депутата принадлежит по 4/100 доли квартиры площадью более 60 кв. метров.

Георгий Камнев является членом президиума ЦК КПРФ, первым секретарем пензенского обкома партии. Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов.

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Его доход за 2017 год составлял более 962 тыс. рублей, за 2016 — около 982 тыс. рублей, за 2015 — примерно 984 тыс. рублей, за 2014 — более 899 тыс. рублей, за 2013 — свыше 1 млн. рублей, за 2012 — около 230 тыс. рублей, за 2011 — почти 456 тыс. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.