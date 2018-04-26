Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей Политика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции КПРФ Георгия Камнева, который был избран по партийному списку и теперь осуществляет полномочия главы комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе, составил за 2017 год более 962 тыс. рублей, в то время как в 2016-м он достигал почти 982 тыс. рублей.

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Доход жены коммуниста наоборот увеличился — с примерно 23 тыс. рублей до более чем 143 тыс. рублей.

Супругам принадлежит квартира площадью более 79 кв. метров. Кроме того, Георгий Камнев владеет автомобилем «Toyota Camry».

В пользовании у депутата имеется квартира площадью более 60 кв. метров, у его супруги — квартира площадью свыше 62 кв. метров, у двух несовершеннолетних дочерей, указанных в декларации за прошлый год — по две квартиры площадью более 60 и 79 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.