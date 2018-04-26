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Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей

18:57 | 26.04.2018 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции КПРФ Георгия Камнева, который был избран по партийному списку и теперь осуществляет полномочия главы комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе, составил за 2017 год более 962 тыс. рублей, в то время как в 2016-м он достигал почти 982 тыс. рублей.

Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Доход жены коммуниста наоборот увеличился — с примерно 23 тыс. рублей до более чем 143 тыс. рублей.

Супругам принадлежит квартира площадью более 79 кв. метров. Кроме того, Георгий Камнев владеет автомобилем «Toyota Camry».

В пользовании у депутата имеется квартира площадью более 60 кв. метров, у его супруги — квартира площадью свыше 62 кв. метров, у двух несовершеннолетних дочерей, указанных в декларации за прошлый год — по две квартиры площадью более 60 и 79 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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