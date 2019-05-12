Годовой доход Сергея Егорова составил около 3,2 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №3, члена фракции «Единая Россия» Сергея Егорова, который на профессиональной постоянной основе выполняет функции вице-спикера регионального парламента, составил за 2018 год около 3,2 млн. рублей.

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Народному избраннику принадлежат по 1/2 доли двух земельных участков общей площадью почти 82 сотки, земельный участок площадью около 41 сотки, 1/13 доли земельного участка площадью почти 6 соток, жилой дом площадью примерно 329 кв. метров, гараж площадью чуть менее 21 кв. метра, 1/2 доли нежилого здания площадью около 237 кв. метров и автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».

Супруга депутата получила доход в размере свыше 263 тыс. рублей. Она владеет квартирой площадью более 60 кв. метров.

Сергей Егоров избирался депутатом Государственной думы России пятого созыва, депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Награжден почетной грамотой председателя правительства РФ, благодарностями президента РФ, председателя Государственной думы РФ. Имеет девять медалей, орден Русской православной церкви, нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Доход Сергея Егорова за 2017 год составлял более 5,5 млн. рублей, за 2016 — 4,2 млн. рублей, за 2015 — около 4,5 млн. рублей, за 2014 — почти 3,6 млн. рублей, за 2013 — примерно 4,2 млн. рублей, за 2012 — около 2,6 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.