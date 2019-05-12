Годовой доход депутата Вячеслава Космачева составил более 2 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №10 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Вячеслава Космачева, который на профессиональной постоянной основе осуществляет полномочия вице-спикера, составил за 2018 год более 2 млн. рублей.

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Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью 12 соток, квартирой площадью около 47 кв. метров, автомобилем «Mercedes-Benz Viano CDI 2.2» и двумя автоприцепами.

Доход супруги Вячеслава Космачева составил 110 тыс. рублей. Ей, как и ранее, принадлежат два автомобиля — «Skoda Fabia» и «ВАЗ-21053», квартира площадью около 97 кв. метров, а также 1/2 доли квартиры площадью более 56 кв. метров, еще полдоли которой находится в собственности у одного из троих несовершеннолетних детей депутата.

Вячеслав Космачев избирался депутатом собрания представителей Башмаковского района, депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», почетными грамотами Госдумы, Минздравсоцразвития РФ, губернатора, регионального парламента и другими наградами.

Доход Вячеслава Космачева за 2017 год составлял 2,7 млн. рублей, за 2016 — около 1,8 млн. рублей, за 2015 — примерно 954 тыс. рублей, за 2014 — 3,8 млн. рублей, за 2013 — 897 тыс. рублей, за 2012 — 607 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.