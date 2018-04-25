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Годовой доход Вячеслава Космачева превысил 2,7 млн. рублей

11:24 | 25.04.2018 | Политика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №10 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Вячеслава Космачева, который на профессиональной постоянной основе осуществляет полномочия вице-спикера, превысил по итогам 2017 года 2,7 млн. рублей, то время как в 2016-м он составлял менее 1,8 млн. рублей.

Годовой доход Вячеслава Космачева превысил 2,7 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью 12 соток, квартирой площадью около 47 кв. метров и двумя автоприцепами. При этом Вячеслав Космачев сменил автомобиль «Volkswagen Passat» на «Mercedes-Benz Viano CDI 2.2».

В пользовании у вице-спикера регионального парламента находятся две квартиры общей площадью 153 кв. метра и земельный участок площадью 3 га.

Доход супруги Вячеслава Космачева также увеличился: в 2016 году он составлял чуть более 120 тыс. рублей, в 2017 — около 219 тыс. рублей.

Ей, как и ранее, принадлежат два автомобиля — «Skoda Fabia» и «ВАЗ-21053», квартира площадью около 97 кв. метров, а также 1/2 доли квартиры площадью более 56 кв. метров. Еще полдоли — в собственности у одной из несовершеннолетних дочерей, в пользовании у которой также находится квартира площадью около 97 кв. метров.

У двоих других несовершеннолетних детей — дочери и сына — в пользовании две квартиры: площадью более 56 и около 97 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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