Доход спикера пензенского Заксобрания Валерия Лидина составил более 4,3 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Валерия Лидина, который был избран по партийному списку, составил за 2018 год более 4,3 млн. рублей.

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Ему принадлежат два земельных участка общей площадью более 5 соток, две квартиры площадью 86 кв. метров и свыше 91 кв. метра, садовый домик площадью 20 кв. метров и гараж площадью около 24 кв. метров.

Супруга Валерия Лидина получила доход в размере почти 329 тыс. рублей. У нее в собственности находятся земельный участок площадью около 15 соток и жилой дом площадью более 402 кв. метров.

Валерий Лидин является секретарем пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами Совета Федерации и Госдумы, удостоен благодарности президента РФ и других наград.

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Доход Валерия Лидина за 2017 год составлял около 5 млн. рублей, за 2016 — 4,9 млн. рублей, за 2015 — около 3,8 млн. рублей, за 2014 — почти 2 млн. рублей, за 2013 — свыше 2 млн. рублей, за 2012 — более 2 млн. рублей, за 2011 — 1,6 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.