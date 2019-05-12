Годовой доход Василия Чернышова составил около 1,9 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №11 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Василия Чернышова, который на профессиональной постоянной основе работает председателем комитета по экономической политике, составил за 2018 год около 1,9 млн. рублей.

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Он владеет земельным участком площадью более 15 соток, жилым домом площадью свыше 109 кв. метров и автомобилем «Lada Vesta».

Годовой доход супруги депутата составил свыше 139 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира площадью более 61 кв. метра и гараж площадью 21 кв. метр.

Василий Чернышов избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области третьего и четвертого созывов. Он удостоен почетной грамоты министерства сельского хозяйства России, почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», знака «Во славу земли Пензенской» и почетного знака регионального парламента.

Доход Василия Чернышова за 2017 год составлял около 1,7 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.