Годовой доход Василия Чернышова составил менее 1,7 млн. рублей Политика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №11 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Василия Чернышова, который на профессиональной постоянной основе работает председателем комитета по экономической политике, составил за 2017 год менее 1,7 млн. рублей, в то время как по итогам 2016-го, когда он возглавлял администрацию Белинского района, сумма превышала 1,8 млн. рублей.

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Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью более 15 соток, жилым домом площадью свыше 109 кв. метров и автомобилем «Suzuki SX4».

Кроме того, в пользовании у Василия Чернышова находится квартира площадью более 61 кв. метра.

Годовой доход его супруги немного вырос: за 2016 год он составлял около 154 тыс. рублей, за 2017 — почти 195 тыс. рублей.

Жене депутата принадлежат квартира площадью более 61 кв. метра и гараж площадью 21 кв. метр. В пользовании у нее находятся два земельных участка общей площадью более 15 соток и жилой дом площадью свыше 109 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.