Годовой доход депутата Николая Котова превысил 1,8 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №9, члена фракции «Единая Россия» Николай Котова, который также является председателем федерации профсоюзов региона и сопредседателем областного исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), превысил за 2018 год 1,8 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник по-прежнему владеет двумя земельными участками общей площадью около 16 соток и жилым домом площадью 169 кв. метров.

Согласно декларации, супруга Николая Котова никакого дохода не получила. Вместе с тем у нее имеются две квартиры площадью примерно 68 кв. метров и почти 64 кв. метра, последняя из которых находится в общей совместной собственности, два гаража общей площадью около 39 кв. метров и автомобиль «Kia Rio».

У несовершеннолетнего ребенка дохода и собственности нет.

Николай Котов избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен медали «За вклад в развитие профсоюзного движения», медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» и других наград.

Доход Николая Котова за 2017 год составлял более 2 млн. рублей, за 2016 — около 1,7 млн. рублей, за 2015 — 1,3 млн. рублей, за 2014 — около 1,3 млн. рублей, за 2013 — более 1 млн. рублей.

Читайте также

Губернатор поблагодарил руководство пензенского штаба ОНФ за работу

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.